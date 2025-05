Reprodução Instagram - 19.5.2025 Daniel Rocha

Daniel Rocha, de 34 anos, usou as redes sociais no último domingo (18) para atualizar o estado de saúde. Alguns seguidores do artista estavam preocupados com ele. Isso porque, no último sábado (17), o ator foi nocauteado por Tz da Coronel.

"Eu estou bem, tudo certo. O boxe tem dessas coisas, é um esporte de contato. Então, essas coisas evidentemente acontecem. A gente treina, treina, treina. Às vezes, a luta vai ter uma dinâmica diferente do que a gente tinha treinado", começou.





"É isso que acontece. Então, tudo certo. Parabéns para o meu adversário. Eu adoro esporte, vou continuar treinando. Tudo certo. Está bom? Estou bem. Obrigado e boa noite", acrescentou o namorado de Vitória Strada, ex-participante do "Big Brother Brasil 2025".

Assista:

Não temos medo dos homi, meu mano, porquê somos homens também 🎶 O TZ da Coronel avisou, Daniel Rocha não teve vez nesse duelo! Pegou a visão? 🔥🥊 #FMSnoCombate pic.twitter.com/D6FJhiFiVv— Combate (@combate) May 18, 2025





Luta

Daniel Rocha enfrentou Tz da Coronel no "Fight Music Show 6" no último sábado (17). A disputa ocorreu em São Paulo. O resultado da luta foi favorável ao rapper brasileiro, que nocauteou o ator com menos de dois minutos de luta.

Currículo

Conhecido pela atuação em novelas da Rede Globo, Daniel já participou de folhetins de sucesso na teledramaturgia nacional da emissora. "Avenida Brasil", "Totalmente Demais", "Império", "A Lei do Amor" e "Amor à Vida" são alguns dos títulos.

Além das novelas, compôs o elenco de tramas da indústria cinematográfica nacional. Dentre as obras, destacam-se: "Quem Vai Ficar com Mário?", "Sequestro Relâmpago", "Eu Sou Brasileiro" e "A Queda" e "Confia: Sonhos de Cria".