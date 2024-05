Reprodução/Instagram Banco privado move um processo contra o ator Daniel Rocha por dívida de R$ 274 mil

Um banco privado move um processo contra o ator Daniel Rocha por uma dívida hoje calculada em R$ 274.942,80. Galã de novelas como "Avenida Brasil" (2012) e "Império" (2014), ele não foi encontrado em seus endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas segue ativo nas redes socias.

Segundo publicação do jornal EXTRA, o artista fez um empréstimo no banco de R$ 125 mil. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, alegou não ter condições financeiras para pagar a dívida e a negociou em 44 parcelas de R$ 6.248.70. Ele pagou os valores entre outubro daquele ano e novembro de 2021. Depois disso, suspendeu os pagamentos.

A última publicação de Daniel no Instagram foi feita na última segunda-feira (13), quando publicou uma sequência de fotos entre as quais aparece em um restaurante e na academia.



O último trabalho de Daniel Rocha na Globo foi em "Terra e Paixão" (2023), exibida no horário nobre da emissora. O ator de 33 anos também tem projetos recentes na Netflix e no Star+.

