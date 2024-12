Reprodução Instagram - 17.12.2024 Marina Liberato

Marina Liberato, de 20 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (16) para compartilhar com os seguidores que conseguiu se tornar uma cidadã americana dos Estados Unidos. A filha de Gugu Liberato mora fora do Brasil há aproximadamente nove anos.





"Após nove anos morando nos Estados Unidos, hoje me torno oficialmente cidadã americana! Sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade de viver neste país e por alcançar essa conquista tão especial", iniciou ela na legenda da publicação que fez no Instagram. A postagem reuniu mais de 14 mil curtidas.





"Os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. Ele age no tempo certo, e Sua vontade é boa, perfeita e agradável! Eternamente grata a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará na minha vida", prosseguiu a jovem de 20 anos. Em setembro, Sofia Liberato, irmã gêmea de Marina , também tinha comemorado o mesmo feito.





Herança bilionária

Morto após um acidente doméstico em 2019, o icônico apresentador Gugu Liberato deixou uma fortuna para os herdeiros. No último domingo (15), as informações referente à quantia e à partilha foram divulgadas pelo "Fantástico", revista eletrônica da Globo.





Estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões. O primogênito explicou como promoveu o acordo entre a família. O testamento previu que 75% do patrimônio fosse destinado para os filhos: João Augusto, e as gêmeas, Sofia e Marina. Os 25% restante foram herdados pelos sobrinhos, conforme o testamento.