Reprodução/Instagram Wagner Moura estrela filme brasileiro em competição de Cannes

O cinema brasileiro ganhou destaque na 78ª edição do Festival de Cannes com a estreia de "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa, que concorre à Palma de Ouro, reuniu o elenco no tapete vermelho neste domingo (18), incluindo Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, protagonistas do filme.

Na véspera, Kleber compartilhou uma foto ao lado dos atores no Bateau Arte Cannes, com a legenda: "Eu com Wagner e Maria Fernanda". A publicação foi celebrada por fãs, que elogiaram o trio: "Ícones", "O trio do ano" e "Que trio bonito, maravilhoso e competente. Amei!" foram alguns dos comentários.





O filme e suas expectativas

Ambientado no Recife dos anos 1970, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que busca refúgio na cidade natal, mas se vê envolvido em um jogo de espionagem e mistério. Com um elenco que inclui Gabriel Leone, Hermila Guedes e o alemão Udo Kier, a produção é uma coprodução internacional entre Brasil, França, Holanda e Alemanha. Kleber Mendonça Filho já concorreu em Cannes com "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019).

Estreia e repercussão

A première do filme foi acompanhada de um painel sobre a produção brasileira no festival. Críticos internacionais já apontam "O Agente Secreto" como um forte candidato a indicações em premiações como o Oscar.

A cerimônia de encerramento de Cannes acontece no próximo sábado (24), quando será anunciado o vencedor da Palma de Ouro. Enquanto isso, o Brasil celebra mais uma vez sua representação em um dos maiores eventos do cinema mundial.