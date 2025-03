Reprodução/Internet O artista teve pouco mais de 50 dias de preparação

Duda Nagle , ex-marido de Sabrina Sato, está se preparando para enfrentar o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas em uma luta marcada para 17 de maio, data que coincide com seu aniversário. O combate acontecerá no Fight Music Show, no Vibra São Paulo.

Conhecido por seus papéis na televisão, Duda Nagle já possui experiência em modalidades como muay-thai e jiu-jitsu, sendo faixa azul em ambas. Além disso, interpretou um boxeador na novela A Dona do Pedaço (2019), o que exigiu preparação física específica.

Para o confronto contra Popó, Duda Nagle intensificou sua rotina de treinamentos, montando uma equipe multidisciplinar para auxiliá-lo na preparação. O ator sinalizou que aceitou o desafio sem hesitar, enxergando a luta como uma oportunidade única de testar suas habilidades marciais contra uma lenda do boxe brasileiro.

Ele destacou que estar no ringue com Popó já é uma honra e que a data do combate, coincidindo com seu aniversário, pareceu um sinal para viver essa experiência. "Essa é a oportunidade de testar tudo que eu já treinei durante a vida toda, contra uma super referência. Estar no ringue com ele já é uma honra", disse para a GQ.

"Eu topei meio que sem pensar. A luta foi antecipada justamente para a data do meu aniversário. Sabe quando você sente que tem sinais, tudo alinhado para viver essa experiência? Foi o que eu senti", contou.

Duda Nagle afirmou que já tem uma cirurgia pré-agendada pós-luta caso algo aconteça. "O pós-operatório é bem chato, tem que ficar uns 2 meses sem treinar, então fui adiando. Mandei mensagem para o meu médico: 'Vou lutar contra o Popó, há grandes chances de eu quebrar o nariz, se eu quebrar o nariz, quanto tempo eu tenho para fazer a cirurgia?'. Ele falou que são cinco dias, e já deixou pré-agendado para segunda-feira, a luta é num sábado", contou.