Reprodução/Instagram Vídeo revela agressão de Sean “Diddy” Combs à ex-namorada





O julgamento de Sean “Diddy” Combs, acusado de tráfico sexual, começou em 5 de maio de 2024 no tribunal federal de Manhattan, Nova York. No depoimento da ex-namorada Cassie Ventura, diversas celebridades foram mencionadas.

Nenhum deles foi acusado de irregularidades, mas seus nomes surgiram durante a seleção do júri ou no depoimento de Ventura, ex-namorada de Combs, que relatou abusos físicos e participação em festas com drogas entre 2007 e 2018.

Celebridades citadas

Kanye West foi citado por apoiar Combs após sua prisão em setembro de 2024, incluindo uma colaboração musical em março.

Mike Myers, Michelle Williams(ex-integrante do Destiny’s Child) e Michael B. Jordan também foram mencionados, sem relação com as acusações.

Jordan, por exemplo, namorou Ventura durante uma pausa no relacionamento dela com Combs em 2016.





Cassie Ventura detalha abusos e “Freak-Offs”

Em depoimento no dia 13 de maio, Ventura afirmou que Combs a forçava a participar de festas sexuais chamadas “ Freak-Offs ”, que duravam até quatro dias e causaram problemas de saúde.

“Tinha muitas questões estomacais e gastrointestinais por causa das drogas”, disse.

Ela também descreveu agressões físicas: “Ele batia na minha cabeça, me derrubava e pisava em mim”.

Um vídeo de 2016, mostrando Combs agredindo-a em um hotel na Califórnia, foi exibido no tribunal.

Relação com Kim Porter e menção a Drake

Ventura revelou que começou a se relacionar com Combs enquanto ele ainda estava com Kim Porter, falecida em 2018.

“Ele não queria que parecesse ruim, principalmente por causa dos filhos e da família”, explicou.

Além disso, citou ter sido agredida antes de comparecer ao festival OVO de Drake em 2013, precisando disfarçar ferimentos com o cabelo.