Reprodução/Instagram Dos dois três filhos do casal são adotivos.





Aline Wirley e Igor Rickli revelaram bastidores da adoção dos filhos Fátima, de 10 anos, e Will, de 7. O casal, que concluiu o processo em 2023, alega ter sido vítima de tentativas de boicote.

Ao WOW Podcast , o ator afirmou que eles tiveram que prestar esclarecimentos à juíza após serem denunciados. Uma acusação de queriam "expor as crianças a situações sexuais" foi a causa.



"Tivemos que falar, diante da juíza, sobre nossa relação, porque chegaram denúncias falando que nós éramos péssimas pessoas, que íamos expor as crianças a situações sexuais", iniciou Rickli.

Reprodução/Instagram Igor Rickli e Aline Wirley são assumidamente bissexuais.





De acordo com o artista, essas pessoas não queriam que o processo de adoção fosse concluído. "Não concordavam com nosso pensamentos. E isso impacta. Lidamos com pensamentos de retrocesso, mas focamos [na adoção]".

A adoção do casal

Ainda no podcast, os dois destacaram que a adoção faz parte dos planos do casal desde o início da relação. Rickli diz que sempre desejou ser pai biológico e adotivo: "Na minha cabeça, sempre tive umas coisas muito certeiras".

"Essa história da adoção era muito viva [para mim], me assustava, mas tive coragem. É uma troca muito louca e foi um ato de muita coragem", disse o ator, sendo acompanhado pela esposa: "É uma história que vem de muitos anos, desde que conheci o Igor".





E essa história começou a ganhar forma de maneira quase instântanea com a conexão entre Igor e o filho adotivo: "Quando chegou a foto do Will foi só uma certeza: é o nosso filho, é ele. A gente fica com dúvidas, meio reticente, mas quando é para ser, você vai saber. E essa certeza de que ele é o nosso filho é algo que transborda".

Igor e Aline adotaram Will e Fátima em 2023, tendo concluído o processo legal da documentação em meados do ano seguinte. Eles também são pais de Antônio, filho biológico de 10 anos.