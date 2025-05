Reprodução: Instagram/@stellacaymmi Nana Caymmi

Stella Caymmi utilizou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (15), para reviver um vídeo antigo com Nana Caymmi. No registro publicado pela filha, a artista aparece cantando ao lado da família.

No dia 1º de maio, o ícone da MPB e da Bossa Nova, morreu aos 84 anos. O velório da performer foi realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao longo de 60 anos, a veterana construiu um catálogo musical na produção cultural brasileira.s.

Em 1960, ela estreou ao lado do pai com o dueto "Acalanto", faixa que servia como uma canção de ninar feita por Dorival Caymmi em homenagem à Nana. Três anos depois, a veterana lançou o primeiro álbum de estúdio, Nana.

Durante as décadas, Caymmi se estabeleceu como um dos nomes mais conhecidos do ritmo musical que cantava. Desde agosto de 2024, a artista estava internada na Casa de Saúde São José para tratar uma arritmia cardíaca.

