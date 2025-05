Reprodução/redes sociais Nana Caymmi

A música brasileira perdeu uma de suas grandes vozes. Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo irmão, o também músico Danilo Caymmi.

A cantora estava internada desde agosto de 2024 na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, Zona Sul da capital fluminense, para tratar uma arritmia cardíaca.

"O Brasil pede uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu, de sentimento, de tudo. Estamos todos realmente muito tristes, mas ela passou nove meses de sofrimento intenso dentro de hospital ", disse Danilo Caymmi.

Criada em uma das famílias mais emblemáticas da música popular brasileira, ela trilhou uma carreira sólida e respeitada, ao lado dos irmãos Danilo e Dori Caymmi. Sua voz marcante e interpretações emocionantes fizeram história na MPB, conquistando público e crítica ao longo de décadas.

O legado de Nana Caymmi

Dinahir Tostes Caymmi, popularmente conhecida como Nana Caymmi, era filha do renomado compositor e músico Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris. Nascida em 29 de abril de 1941, a compositora desde cedo aproveitou a influência e os dons musicais herdados da família.

Na década de 1960, Nana Caymmi iniciou a longa trajetória na música ao gravar a faixa "Acalanto", uma composição do pai, Dorival Caymmi, que faz parte do LP do veterano. A primeira versão da canção de ninar apresenta um dueto marcante entre pai e filha.

Em 1963, a cantora lançou o disco de estreia, intitulado " Nana ", produzido pela extinta gravadora Elenco. No ano seguinte, uniu-se ao pai e aos irmãos para gravar o clássico da MPB "Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo".

Entre seus trabalhos mais notáveis estã o "Nana Caymmi" (1972), "Nana Caymmi e o Rio de Janeiro" (1980) e "Nana Caymmi" (1987). Além dos álbuns, ela participou de diversos festivais e programas de música, como "A Canção de Nana" (1984).

Vida pessoal

Com apenas 19 anos, em 1961, Nana Caymmi casou-se com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli. O casal estabeleceu-se em Caracas, onde viveram juntos por quatro anos e tiveram duas filhas, Stella e Denise.

A relação, porém, foi marcada por altos e baixos, e Nana decidiu pedir a separação enquanto estava grávida do terceiro filho. João Gilberto nasceu no Brasil em 1966, marcando o retorno de Nana ao seu país natal.

Entre os romances da cantora, destaca-se o relacionamento com o ícone da MPB Gilberto Gil, que começou em 1967. Durante o casamento, eles colaboraram na composição da canção "Bom Dia", interpretada por Nana no Festival da Música Brasileira da TV Record. O casamento durou até 1969, quando Gil se exilou na Inglaterra devido à repressão política da ditadura militar.

Nana Caymmi também foi casada com o pianista, arranjador e compositor João Donato de 1972 a 1974. Posteriormente, casou-se com o cantor e compositor Claudio Nucci, com quem permaneceu de 1979 a 1984.