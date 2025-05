Reprodução/Instagram/Divulgação "Ela sofreu nove meses", diz irmão de Nana Caymmi

A música brasileira perdeu uma de suas vozes mais marcantes nesta quinta-feira (1º). Nana Caymmi, cantora de interpretação intensa, faleceu aos 84 anos, após nove meses de internação devido a complicações de saúde. A informação foi confirmada por seu irmão, o músico Danilo Caymmi, que compartilhou a dor da família em um emocionado depoimento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Danilo Caymmi descreveu o difícil período enfrentado pela irmã. "É com pesar que comunico o falecimento da minha irmã Nana Caymmi. Estamos todos muito chocados e tristes. Ela passou nove meses de sofrimento no hospital, enfrentando um processo doloroso, com várias comorbidades. O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o país já viu", declarou, visivelmente abalado.





Nana estava internada desde agosto de 2024 no Rio de Janeiro, onde lutava contra arritmia cardíaca e outras complicações. Nascida em 1941, filha do compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, Nana cresceu imersa na música e construiu uma carreira repleta de clássicos da MPB.

Com uma voz grave e emotiva, ela se destacou nas décadas de 1970 e 1980, interpretando obras de grandes nomes como Milton Nascimento, Chico Buarque e Tom Jobim. Canções como Resposta ao Tempo, Mudança dos Ventos e suas versões para Cais e O Que É O Que É permanecem como marcos da música brasileira.