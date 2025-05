Instagram/@nanacaymmi Irmãos e filho de Nana Caymmi têm trajetória na música

Mesmo após a partida de Nana Caymmi nesta quinta-feira (1º), o legado musical da família segue vivo. Seus irmãos, Dori e Danilo Caymmi, continuam atuando na cena artística, mantendo viva a tradição iniciada por Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris

Cada um à sua maneira, eles contribuem para a história da música brasileira, com carreiras sólidas e trajetórias marcadas por colaborações importantes e sucessos atemporais.

Dori Caymmi



Dori Caymmi, compositor e arranjador, teve carreira internacional de destaque, apresentando-se nos Estados Unidos ao lado do saxofonista Paul Winter e gravando com nomes como Dionne Warwick e Toots Thielemans. Trabalhou ainda com Sérgio Mendes e viveu por duas décadas em Los Angeles, firmando sua trajetória também fora do país.

Danilo Caymmi

Danilo Caymmi, por sua vez, é autor de sucessos como “Andança” e “Casaco marrom”. Com passagens marcantes por festivais e pelo Clube da Esquina, consolidou uma carreira sólida com discos solo, trilhas sonoras e participações importantes, como na Banda Nova de Tom Jobim, com quem viajou pelo mundo.

João Gilberto

Instagram/@nanacaymmi João Gilberto, filho de Nana Caymmi

João Gilberto, filho de Nana Caymmi com o médico Gilberto José Aponte Paoli, leva uma vida discreta, distante dos holofotes. Em 1989, ele sofreu um grave acidente de moto que resultou em lesões físicas e neurológicas severas.

Desde então, enfrentou uma série de desafios relacionados à saúde, incluindo um período de coma e internação prolongada. O episódio marcou a vida de Nana, que se dedicou intensamente ao cuidado do filho, acompanhando de perto sua recuperação e enfrentando, ao longo dos anos, também as dificuldades ligadas à dependência química.

Gilberto Gil

Reprodução: Instagram Gilberto Gil

Nana também teve um breve casamento com Gilberto Gil, entre 1967 e 1969. Gil é um dos maiores nomes da música brasileira, reconhecido por sua vasta contribuição ao gênero. Vencedor de prêmios Grammy, ele também foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito pela França e nomeado "Artista pela Paz" pela UNESCO.

Além de sua carreira musical, Gil foi ministro da Cultura de 2003 a 2008 e embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação. Com mais de cinquenta álbuns lançados, sua música incorpora influências variadas, como rock, reggae e música brasileira. Em 2021, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.

Alice Caymmi

Filha de Danilo e sobrinha de Nana, Alice Caymmi é cantora e compositora, tendo iniciado sua carreira musical aos 12 anos. Ao longo de sua trajetória, a artista lançou sete álbuns e conquistou reconhecimento no cenário musical brasileiro.

Em sua carreira, ela colaborou com grandes nomes, como Frejat, na faixa “A Sua Dor É Minha”; Pabllo Vittar, em “Eu Te Avisei”; Castello Branco, com “As Minhas Mães”; e Rincon Sapiência, na música “Inimigos”.