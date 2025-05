Reprodução Instagram Poliana Rocha ironiza Luana Piovani e defende Virginia: "Amarga"

Poliana Rocha, de 48 anos, saiu em defesa da nora, Virginia Fonseca, de 26. A i nfluenciadora foi criticada por Luana Piovani, de 48, mas contou com o apoio da sogra, que pediu para que as emissoras de TV contratassem Piovani, para que, dessa forma, ela preenchesse "seu tempo".

O pronunciamento se deu na última terça-feira (13), depois de Virginia ter participado da CPI das Bets. "Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas?", questionou a mulher de Leonardo.





"Assim ela [Luana Piovani] preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", debochou ela, nos stories do Instagram.

Em seguida, Poliana afirmou que estava fazendo orações para "pessoas" que lançavam desejos ruins sobre a família dela. "Estou em casa e agradecendo a Deus nas minhas orações pelo dia que eu tive hoje e que a minha família teve hoje. Estou pedindo a Deus para abençoar e reprender todo o desejo ruim que as pessoas lançam sobre a nossa família. Que Deus tenha misericórdia e pena dessas pessoas. Que essas pessoas alcancem o que elas almejam com muita saúde e prosperidade. Cada vez que as pessoas desejam mal, mais a gente se fortalece porque a gente tem sempre Deus com a gente", concluiu.

O que Luana disse?

Ainda na terça-feira (13), Piovani veio a público comentar sobre o depoimento de Virginia na CPI das Bets. "Parem de fazer cruéis famosos", pontuou em um storie. "Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela", acrescentou em outra postagem.