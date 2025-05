Reprodução: Instagram/@louiseglover Louise Glover

Louise Glove r, conhecida pela carreira de modelo, entrou em detalhes a respeito de como tem sido a sua vida. Em entrevista ao The Sun, a ex-coelinha da Playboy afirmou que está morando em uma barraca após não conseguir apagar o aluguel.

A profissional abriu uma vaquinha na interne para tentar arrecadar cerca de 9 mil libras em virtude da compra de um barco-casa na Inglaterra. No papo, ela relembrou o tem de ouro que vivia quando era contratada da revista.

"Foi o melhor momento, como se fosse outro mundo. Eu nem pensei muito nisso na época, mas eu estava saindo com os maiores nomes do mundo. Eu amava todas as outras modelos da Playboy, nós éramos como uma família", recordou.

Glover ainda expressou o desejo de retomar as rédeas da sua vida. "Espero voltar a trabalhar com treinamento pessoal e passear com cães quando estiver em uma casa novamente, para poder voltar a fazer meus negócios". Além disso, ela relatou ao jornal a dificuldade de encontrar um emprego.

"Estou me candidatando a muitas vagas e me esforçando ao máximo para encontrar trabalho. Mas é muito difícil", ressaltou.

O que a fez ficar sem-teto?

A ex-coelinha da Playboy contou que morava em um quarto alugado de uma casa, cujo aluguel custava 500 libras por mês. A partir do momento em que o valor aumentou, Louise não conseguiu arcar com os custos.