A influenciadora digital Saory Cardoso, de 29 anos, manifestou apoio público ao modelo e ator Guilherme Leonel, de 32, após ele anunciar o fim de seu casamento de quatro anos com a atriz Carol Nakamura, de 42. Em um post emocionado nas redes sociais, Guilherme desabafou sobre as dificuldades do relacionamento, acusando a ex-esposa de pressões constantes e ingratidão.





Desabafo de Guilherme Leonel

Em um texto extenso, Guilherme relatou ter se dedicado intensamente ao casamento, inclusive ajudando Carol a realizar sonhos como a compra de uma casa e a gravação de uma série. No entanto, ele afirmou que enfrentou crises emocionais devido às cobranças excessivas.

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, dei meu sangue para te ver realizar sonhos. Mas meu pagamento foi uma síndrome do pânico e depressão, porque nunca era o suficiente para você", escreveu.

O ator também mencionou críticas constantes fora das redes sociais, apesar das aparentes declarações de amor públicas. Ele evitou detalhar o motivo exato da separação, mas sugeriu que a verdade viria à tona em breve.

Reação de Saory Cardoso

Saory, que recentemente passou por um término turbulento com o ator Marcello Novaes, de 62 anos, comentou o post de Guilherme com palavras de apoio: "A gente cansa de ser saco de pancadas! O amor não tem que suportar tudo! Fica bem!"

A influenciadora, que participou do reality show De Férias com o Ex, também enfrentou polêmicas após o fim de seu relacionamento com Marcello Novaes. Ela revelou que o ator teria terminado o namoro por telefone após discordar de um procedimento estético que ela realizou nos glúteos.

Términos em meio a exposições

Enquanto Guilherme optou por um desabafo detalhado, Carol Nakamura ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Já Marcello Novaes, quando questionado sobre o fim com Saory, limitou-se a dizer que "relacionamentos acontecem, terminam", sem entrar em detalhes.

Até o momento, Carol Nakamura não respondeu às alegações de Guilherme Leonel.