Reprodução/Instagram A sintonia das apresentadoras no matinal é elogiada pelos telespectadores.





Tati Machado compartilhou uma homenagem para a apresentadora Ana Maria Braga, que completa 76 anos nesta terça-feira (1). Mais cedo, a comandante do ' Mais Você ' recebeu uma série de homenagens durante o matinal.







Na declaração, a jornalista encheu a colega de elogios, além de ressaltar parte da trajetória ao lado dela: "Ela tem um dom. O de saber se você tá bem ou não. Um olhar e pronto, já te escaneia inteiro. Ela é transparente com o que sente, com o que vive…"

"Basta esse olhar arrebatador pra você entender também o que ela tá sentindo. Fu-ra-cão! A nossa relação foi sendo construída assim, na base da transparência", seguiu Tati, com uma sequência de registros no estilo Studio Ghibli.

Reprodução/Tati Machado 01.06.2022 Além do 'Mais Você', Tati participa do 'Encontro' e tornou-se uma das apresentadoras do 'Saia Justa', da GNT.





Em seguida, a futura mamãe de 2025 destacou a forte presença da veterana: "Muitas vezes até assusta os mais amedrontados, afinal, ela é A Ana Maria. Mas eu como boa leonina me uni a maior das arianas e foi match de cara. Só posso agradecer pela vida dessa mulher que ensina e que tem outro dom, o da generosidade".



De acordo com o relato, essa relação profissional com Ana Maria teve um efeito benéfico tanto no ambiente corporativo como no pessoal: "Me abriu portas, escancarou janelas e abre diariamente espaço no seu coração pra me receber".





"Que sua vida seja linda, rodeada da natureza que ama, da autonomia que preserva, de castanhas, damascos, ovos de gema mole, arrozcomovo, bolo de bolo e gargalhada escancarada. Amo você. Parabéns", finalizou Machado.