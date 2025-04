Reprodução Instagram - 20.4.2025 Jack Blues Bieber em foto rara, publicada por Justin Bieber

Justin Bieber, de 31 anos, surpreendeu os fãs no último sábado (19). O motivo? Ter compartilhado um clique raro de Jack Blues Bieber, primeiro filho dele, fruto da relação com a modelo Hailey Bieber, de 28. O clique viralizou nas redes sociais e foi curtido por mais de 1 milhão de perfis.

A foto foi publicada no Instagram, plataforma de interação virtual na qual o cantor e compositor canadense soma mais de 294 milhões de seguidores. Nos comentários da postagem, internautas reagiram ao registro do herdeiro de Bieber, que não costuma ser mostrado com frequência na web.





"Tão loirinho", observou uma. "O tamanho que essa criança já está", acrescentou outra, em referência ao crescimento do bebê. "Que lindo", disse uma terceira. "As cores, bem brasileirinho", brincou uma quarta, fazendo alusão ao look de Jack, que era uma blusa amarela e um short verde, duas das cores principais da bandeira do Brasil. "Mostra logo esse menino, eu sei que tu quer mostrar", ironizou ainda uma quinta.

Imagem preservada

Jack Blues Bieber nasceu em agosto de 2024. O primogênito de Justin Bieber e Hailey Bieber não teve o rosto divulgado desde o nascimento. Os pais de primeira viagem postaram pouquíssimos registros do herdeiro. Nos raros cliques publicados, o bebê sempre aparece em posições que escondem a imagem da face dele. Tanto Justin quanto Hailey optaram por resguardar a imagem do filho, assim como outros famosos, a exemplo do ex-casal Sandy e Lucas Lima.