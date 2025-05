Reprodução Sabrina Sato abre o coração sobre o acidente da filha, Zoe: "Chorei mais que ela"





Sabrina Sato aproveitou o Dia das Mães para compartilhar uma homenagem à filha. O motivo para a declaração "invertida" para Zoe, de seis anos, é a paixão dela por animais, especialmente cães.







A menina, fruto da antiga relação da apresentadora com Duda Nagle, tem quatro cachorros. De acordo com a mãe, a pequena nutre um "amor de mãe" pelo quarteto de bichanos.

Por isso, ela foi homenageada neste domingo (11): "Zoe sente um amor de mãe pelos seus quatro cachorros e é aquele amor real, forte, que cuida, protege e enche de carinho e muitos abraços e apertões", iniciou.





"E pra deixar tudo mais especial, a Manu prima irmã querida, escreveu uma homenagem fofa pra essa super mamãe de patas. Quase chorei de tanto amor", acrescentou Sabrina.

Por fim, a apresentadora do " Minha Mãe com Seu Pai " estendeu à declaração para toda as mamães: "Viva a Zoe e todas as mamães do mundo ! humanas, caninas e de todo tipo de coração".

Reprodução Instagram - 28.10.2024 Zoe é filha do ator Duda Nagle, ex-marido de Sabrina Sato.