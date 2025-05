Ricardo Bufolin/Globo O programa, formato original da ITV Studios, tem direção de Chica Barros.





O nome do reality já diz tudo? O objetivo de "Minha Mãe com Seu Pai" é juntar quarentões, solteiros, desiludidos e encalhados. E tem isso e muito mais! Pelo menos é o que promete Sabrina Sato, apresentadora do programa.







O Portal iG esteve no evento de lançamento da atração, no Rio de Janeiro. Na entrevista coletiva, a artista falou sobre o programa e até deu alguns spoilers do desenrolar da trama. Para começar, um plus é que os filhos dos participantes veem tudo sem que eles saibam — e até interferem na dinâmica.

Mas será que eles estão preparados para assistir os pais tendo conversas picantes ou revelando podres do passado? Para Sabrina, o desenrolar da história é um atrativo para toda a família: " Achei o mais divertido! Essa essa vergonha que os filhos sentem quando o pai beija na boca, misturado com um sentimento de torcida também".

Globo/Lucas Teixeira Sabrina Sato chegou ao evento acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes.





"Por isso são vários sentimentos para todos nesse reality. Parece que a gente sente junto [...] O mais legal é o pai e o filho assistirem juntos. A mãe, a filha, os filhos, todo mundo assistir junto. É um reality para a família toda assistir", acrescentou a apresentadora, de 44 anos.

Hora de se jogar para o amor?

Sabrina Sato também revelou uma conversa com uma das participantes, Alessandra. De acordo com a apresentadora, a investigadora policial estava com medo da repercussão, e evitava certas situações.

"Ela estava morrendo de vontade de beijar na boca. Dava para ver na cara que ela estava com vontade, mas com medo". Por isso, a Musa do Carnaval decidiu aconselhá-la: "Se você não não se jogar agora, você pode estar perdendo o homem da sua vida. Vocês vão ter que acompanhar para ver se ela teve essa coragem de se jogar, viver esse amor e romance", finalizou Sabrina.





Os quatro primeiros episódios de "Minha Mãe com Seu Pai" chegam ao Globoplay nesta quarta-feira (30). Os próximos quatro chegam em 07 de maio, enquanto os dois últimos vão ao ar em 14 de maio.