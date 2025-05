Divulgação Deezer lança chart com as mulheres mais ouvidas da plataforma

A presença feminina na música tem se fortalecido nos últimos anos, refletindo a luta por mais espaço e reconhecimento no setor. Com vozes potentes e trajetórias inspiradoras, as mulheres seguem ampliando sua representatividade em diferentes gêneros musicais.



Reforçando esse movimento, a Deezer anunciou que o ranking das artistas mais ouvidas da plataforma, lançado em março para celebrar o Mês das Mulheres, agora será permanente.

A iniciativa cria um espaço exclusivo para destacar mensalmente as 50 faixas de artistas mulheres mais tocadas no streaming, reafirmando o compromisso da empresa com diversidade e igualdade de oportunidades no cenário musical.

"Estamos sempre atentos em trabalhar da maneira mais diversa e justa. Como sabemos que a indústria da música ainda não é tão favorável para as mulheres, estamos constantemente buscando formas de inserir e dar maior visibilidade às artistas femininas em nossas ações" , afirmou Helena Gaia, Líder de Relações Artísticas da Deezer para a América Latina, em entrevista ao iG Gente.

O chart é baseado exclusivamente nos dados de reprodução da plataforma e considera apenas faixas em que a artista feminina ocupa o papel principal, mesmo em colaborações com homens.

Divulgação Helena Gaia, Líder de Relações Artísticas da Deezer para a América Latina

Um exemplo é a música Die With a Smile, parceria entre Lady Gaga e Bruno Mars. Como Gaga é a artista principal, a faixa integra o ranking, explica Helena.

O novo recurso inclui tanto artistas solo quanto bandas lideradas por mulheres. O ranking brasileiro será apresentado de forma geral, sem segmentação por gênero musical, mas a expectativa é que, no futuro, a playlist seja expandida.

Além do Brasil, a iniciativa também está ativa em países como México, Chile, Colômbia, Argentina, França e Alemanha, além do chart global, que reúne dados de outras regiões.

A curadoria editorial continua sendo uma das prioridades da plataforma, com times locais e globais trabalhando para valorizar a música de cada mercado. “ Temos uma missão clara de promover uma curadoria que abrace diferentes gêneros, etnias e comunidades” , reforça Helena.

Foto: Divulgação / Deezer Deezer cria jornada musical na Olimpiada de Paris com playlists e experiências

Com esse movimento, a Deezer se posiciona como pioneira entre as plataformas de streaming ao criar um ranking fixo dedicado exclusivamente às mulheres, um diferencial que vai além da música e sinaliza uma mudança de postura no setor.

“Desde 2021 temos trabalhado em projetos como o canal de artistas mulheres e o ‘icônicas’, em que cantoras brasileiras reinterpretaram clássicos de outras mulheres. Foi natural evoluir para a criação de um chart fixo. Ele está totalmente alinhado com nossa missão de dar voz a quem ainda tem pouca visibilidade” , conclui Helena.