Globo Ana Paula Arósio no videocast O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História





Em uma rara aparição pública, Ana Paula Arósio, afastada da TV desde 2010, concedeu uma entrevista ao Fantástico, onde falou sobre seu amor por cavalos e perrengue em Amsterdã, durante as gravações de uma novela.

A atriz, que mora em Londres com o marido, relembrou momentos marcantes de sua carreira, como as gravações da novela " Terra Nostra " (1999).

"Eu entrava dentro da sala de edição com um cavalo", contou ela, rindo, ao descrever como aproveitava a presença dos animais nos estúdios.

"Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho", completou, segundo informações do Fantástico.

A conversa faz parte do videocast " O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História ", projeto que celebra o centenário da Globo em 2025.

A atriz Ana Paula Arósio veio ao Rio de Janeiro exclusivamente para participar do programa. O amor pelos cavalos está presente em todas as histórias que ela contou!









Perrengue na Holanda

Ana Paula revelou um episódio curioso ocorrido durante as gravações da novela " Páginas da Vida " (2006) em Amsterdã, na Holanda.

Arósio brincou sobre o comportamento do grupo na cidade: "Todo mundo em Amsterdã deu uma coisa de consumismo. Todo mundo saía, comprava coisas. E eu não comprava nada. No final do dia, todo mundo: ‘Ah, olha o que eu comprei’. E eu: ‘Ah, né, não deu vontade’".

A situação mudou quando ela encontrou a loja especializada em artigos para cavalos: "Tinha tudo, tudo, tudo. Eu fiquei louca. Aí eu comprei uma sela. Eu falei: ‘Vou levar para o Brasil’".

O imprevisto aconteceu na hora do pagamento: "Na hora de passar o cartão... nada. Eu esqueci de desbloquear. Não passava, não passava".

Foi quando Edson Celulari interveio. "Quem me salvou? Ele não só me emprestou o cartão, como levou a sela nas costas para o hotel", contou.

Sobre como fez para trazer a sela para o Brasil, a atriz foi direta: "O Edson trouxe", finalizou, sem detalhar se a sela foi usada posteriormente.





Carreira marcante e afastamento

Ana Paula Arósio, conhecida por novelas como " Ciranda de Pedra " (2008) e minisséries como " Hilda Furacão " (1998), deixou a TV após atuar na série " Na Forma da Lei " (2010).

Desde então, dedicou-se a projetos pontuais, como o filme " A Floresta Que Se Move " (2015).

A atriz mantém uma vida discreta no exterior, longe dos holofotes.

Sobre o podcast

O videocast, conduzido pela jornalista Renata Capucci, reúne 48 personalidades – famosas e anônimas – para compartilhar histórias curiosas da trajetória da emissora.

No primeiro episódio, além de Ana Paula, participam a apresentadora Maju Coutinho, o fotógrafo do jornal O Globo desde 1989, Custódio Coimbra, e a ex-colaboradora da Globo, Lya Mara, de 99 anos.

Os episódios serão exibidos semanalmente no "Fantástico" e, posteriormente, disponibilizados na íntegra na plataforma de streaming da empresa, o Globoplay.