Reprodução: Instagram Ana Paula Arósio

A atriz Ana Paula Arósio retornará à TV Globo após 15 anos afastada da emissora. A artista participa do primeiro episódio de O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História , projeto do Fantástico que estreia neste domingo (11). A produção celebra o centenário do Grupo Globo com relatos de momentos marcantes.

A informação foi revelada pela emissora nas redes sociais. O novo quadro do Fantástico é conduzido por Renata Capucci e será exibido em formato de pílulas semanais na TV. Os episódios completos estarão disponíveis no Globoplay.

AVISA QUE É ELA! Na estreia do videocast O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História, a atriz Ana Paula Arósio! 🎙✨ Em 12 episódios, Renata Capucci recebe 48 talentos — famosos e anônimos — que fizeram parte da trajetória da Globo, que completa 100 anos em 2025. A estreia… pic.twitter.com/oN4hbjuUr4— Fantástico (@showdavida) May 9, 2025

Ana Paula Arósio compartilha histórias dos bastidores da novela Terra Nostra , sucesso de 1999. No projeto, a atriz relembra cenas gravadas a cavalo e comenta a parceria com a equipe da produção. “Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho”, contou.

O episódio também traz Maju Coutinho, Custódio Coimbra, fotógrafo do jornal O Globo, e Lya Mara, colaboradora da emissora entre 1965 e 2006. A proposta do projeto é revisitar fatos pouco conhecidos da história da Globo, com depoimentos inéditos.

Atriz rompe reclusão e surpreende público

Ana Paula não participava de atrações da Globo desde 2010, quando deixou a emissora. Na época, a atriz havia sido escalada para Insensato Coração , mas não compareceu às gravações. Meses depois, pediu demissão e decidiu se afastar da mídia.

Desde então, fez raras aparições em campanhas publicitárias e filmes independentes. Atualmente, vive em Londres, na Inglaterra, longe dos holofotes.