Até então, o afastamento entre as duas não era de conhecimento do público.





O " Domingão com Huck " foi palco de um momento especial: Dona Déa e Lívia Andrade fizeram as pazes neste domingo (11). As duas convidadas especiais do programa passaram meses sem se falar.







O momento da reconciliação surpreendeu Luciano Huck, que notou a aproximação repentina com um abraço: "Olha, que momento emocionante das duas. Gostei, hein", disse o apresentador.



Ele questionou o que havia acontecido, e Lívia o respondeu: "É muito amor". Com as lágrimas das duas, o comandante do "Domingão" insitiu para entender o problema entre elas. Dona Déa, então, explicou que o pedido de reaproximação partiu dela.

Luciano Huck celebrou a reconciliação entre as participante do "Domingão".





















"Vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?", seguiu a mãe de Paulo Gustavo. "Vocês estão me dando um presente", celebrou Huck, que afirmou que as duas comentaristas do programa eram próximas.

A briga entre Lívia Andrade e Dona Déa

Segundo o apresentador, Dona Déa e Lívia conviviam juntas. Até que uma desavença, ainda desconhecida pelo público, as afastou. Nem mesmo os integrantes do dominical sabiam o motivo.

"As duas são inteligentes, isso nunca apareceu na televisão", avaliou o marido de Angélica, sendo acompanhado pela ex-apresentadora do SBT : "O mais legal é que as pessoas nunca souberam porque a gente se respeita".

Por fim, Lívia chegou a explicar o ocorrido brevemente, mas sem detalhar a situação: "Somos mulheres de personalidade muito forte, todas sofreram muito ao longo da historia", iniciou.

"Como somos filhas de mães fortes, que sofreram muito, a gente tem também uma maneira de defesa na vida para não sofrer, pra gente não passar pelo que elas passaram', justificou. 'Duas cascas-grossas', finalizou Andrade.