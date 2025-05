Reprodução/redes sociais A jovem mantém perfis fechados nas redes sociais e pouco posta com o namorado.





A família de Angélica e Luciano Huck voltou aos holofotes nesta semana. Isso graças a Benício Huck, filho do meio do casal, e sua então namorada, Duda Guerra, envolvidos em um desentendimento com outros jovens.





Enquanto isso, outro casal da família segue alheio às polêmicas: Joaquim Huck e Manoela Esteves. O filho mais velho e sua namorada pouco são citados na mídia ou em páginas de fofoca.





Muitos nem mesmo a conhecem — ainda que a moça mantenha relação com um dos nepobabies mais conhecidos do Brasil. A postura mais reservada dela pode explicar parte dessa ausência de informações públicas.

Quem é Manoela Esteves?

Manoela Esteves tem 20 anos, assim como seu namorado, Joaquim. Os dois namoram desde 2021, quando tinham 16 anos. Desde então, o casal foi visto em eventos e locais públicos, como a Marquês de Sapucaí durante o Carnaval.

Mas nenhum detalhe da relação veio a público nas redes sociais. Isso porque, ao contrário de Duda Guerra, namorada de Benício e aspirante a influenciadora, Esteves prefere manter a discrição. Seu perfil no Instagram, por exemplo, é fechado para novos seguidores.





A jovem mantém a mesma postura no TikTok, onde também deixa a conta privada. Por lá, compartilha dicas de maquiagem e até se arrisca em algumas danças, mas longe de parecer influencer.

Como é a relação de Manoela com Angélica e Luciano Huck?

Enquanto a teoria de supostos desentendimentos entre Angélica e Duda Guerra ganhava força na web, a relação da apresentadora com a namorada de Joaquim parecia boa. Inclusive, houve declarações públicas de carinho.

A “norinha”, como a loira se referiu, foi parabenizada pela famosa: "Feliz vida, linda! Muita saúde e alegrias!", disse a mãe de Joaquim, em julho de 2024, quando ela completou 20 anos.

Em 2022, Angélica revelou como se enxergava como sogra, além de avaliar a relação com Manoela: "Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade".

"É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras", disse, no podcast " Quem Pode, Pod ".