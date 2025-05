Reprodução Instagram - 9.5.2025 Sofia Liberato

Sofia Liberato, de 21 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (8) para contar aos fãs que tinha decidido fazer uma mudança no visual e deixar para trás os fios castanhos que acompanhavam até então. A jovem decidiu aderir ao ruivo como nova tonalidade das madeixas.

Reprodução Instagram - 9.5.2025 Antes e depois de Sofia Liberato





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 518 mil seguidores, a filha de Gugu Liberato (1959-2019) expôs a transformação. "Novo cabelo", escreveu ela como legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 1.300 curtidas.

Nos comentários, os fãs reagiram à mudança e rasgaram elogios. "Lindíssima", opinou uma. "Maravilhosa", acrescentou outra. "Uau", se surpreendeu um terceiro. "Muito gata, socorro", prosseguiu uma quarta. "Linda demais", disse uma quinta. "Ficou lindo esse tom de cabelo", declarou ainda uma sexta.





A jovem ainda foi elogiada pelo namorado, Gabriel Gravino: "ficou muito linda, meu amor". O casal foi assaltado no Novo México, nos Estados Unidos, em 2022. Na ocasião, pertences como bolsa e celular foram roubados.

"Aconteceu o que a gente mais temia aqui no Novo México. Simplesmente roubaram celular, bolsa, fizeram a festa no carro. Entraram de madrugada", pontuou. "Eu e o Gabriel acabamos de ser roubados aqui no hotel que a gente tava ficando. Roubaram tudo do nosso carro, quando a gente foi ver não tinha mais nada, mas o Gabriel conseguiu pegar os caras antes da polícia chegar. Depois a polícia chegou e a gente conseguiu resolver tudo", completou Sofia.

Quem é ela?

Sofia Liberato é filha do apresentador Gugu Liberato. A menina é fruto da relação do célebre apresentador com Rose Miriam di Matteo. Ela se mudou para Miami, onde vive com Gabriel Gravino. Dedicada aos estudos, cursou Administração de Empresas na Pepperdine University, na Califórnia, nos EUA.