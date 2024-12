Reprodução/Instagram Gugu

A divisão da herança de Gugu Liberato chegou a um desfecho. O apresentador deixou um patrimônio avaliado em R$ 1,4 bilhão, e o testamento determinou que 75% dos bens seriam divididos entre os três filhos — João Augusto, Marina e Sofia —, enquanto os outros 25%, equivalentes a R$ 350 milhões, foram destinados aos cinco sobrinhos, filhos dos irmãos do apresentador.

Três deles são filhos de Amandio Liberato, irmão mais velho de Gugu. Alexandre Liberato, de 38 anos, comanda uma franquia de instituto de beleza em Piracicaba, interior de São Paulo. Discreto, mas presente nas redes sociais, ele compartilha frequentemente momentos com a família.

Já André Liberato, de 35 anos, teve uma relação profissional próxima com o apresentador, trabalhando na área comercial de seus programas de televisão. Amanda Liberato, de 34 anos, é chef de cozinha e se dedica ao projeto Confeitaria Afetiva.

Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, que atuou como curadora do espólio a pedido do irmão. Rodrigo Caetano, de 37 anos, e Alice Caetano, de 35, preferem manter a vida longe dos holofotes. Alice já trabalhou na área de marketing e se aventurou pelo universo da moda com projetos relacionados a viagens.

Essa resolução da partilha ocorre após anos de disputa, que incluiu Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu. Em 2022, ela desistiu de tentar provar uma união estável com o apresentador.