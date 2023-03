Reprodução / Instagram Sofia Liberato

O antes e depois da transformação corporal de Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, impressionou os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (22). A jovem mudou seus hábitos alimentares e passou a se dedicar aos exercícios físicos diariamente.

"De 2020 para 2023 eu mudei muito fisicamente, mas principalmente mentalmente. A pandemia mudou a vida de todo mundo, mas graças ao senhor nós conseguimos passar por todo o caos e desafios e assim seguir em frente.", escreveu a herdeira de Gugu.





Nas imagens, Sofia mostra a transição que passou durante três anos praticando exercícios, mas revela que só começou a levar a rotina a sério recentemente.

“Na metade de 2022 comecei a realmente ter uma rotina de treinos. Antes de procurar um profissional na área, eu tentava diversas formas de emagrecer, como dieta cetogênica, jejum, entre outras coisas que nunca davam certo.”, contou Sofia.

A filha de Gugu disse que após conseguir ajuda profissional, passou a seguir uma dieta em que não precisa “passar fome” e consegue emagrecer sem constantes restrições.





