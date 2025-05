Instagram/Reprodução Bruna Biancardi compartilha momentos familiares em Orlando sem Neymar





Bruna Biancardi divulgou nesta quinta-feira (8) fotos de sua recente viagem a Orlando, nos Estados Unidos, onde aproveitou dias ao lado da filha Mavie, de 1 ano, da irmã Bianca Biancardi, da mãe Telma Fonseca, de amigas e da cunhada Rafaella Santos.

A influencer, que está grávida de Mel, segunda filha com Neymar, usou a legenda " Criando memórias em família " para descrever o álbum compartilhado no Instagram.

Durante o passeio, ela também comprou itens para o enxoval da nova filha, visitando lojas em áreas exclusivas dos parques temáticos da cidade, normalmente acessíveis a autoridades e personalidades.





Rumores de desentendimento

Bruna e Neymar, enfrentam especulações sobre uma possível crise no relacionamento.

De acordo com o colunista Leo Dias, o atacante teria se isolado durante uma celebração de Sexta-feira Santa (18) em família, incomodado com o comportamento da influencer.





Segundo o portal, fontes próximas ao casal relataram que Neymar, em recuperação de uma lesão, inicialmente recusou-se a participar do evento.

A situação foi mediada por seu pai, que trouxe um pastor para abençoar o ambiente, mas o jogador permaneceu distante da festa após o ritual.

Estrutura discreta e segurança

A viagem de Bruna aos EUA contou com uma equipe de apoio: além das companhias familiares, a influencer viajou com seguranças e duas babás para auxiliar nos cuidados com Mavie.

O grupo ficou hospedado em áreas VIP dos complexos de Orlando, garantindo privacidade e exclusividade durante toda a estadia.