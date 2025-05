Reprodução/redes sociais A relação do jogador com Bruna Biancardi também foi citada.





Neymar Jr. voltou a ser alvo de críticas após interagir com uma publicação de Marina Ruy Barbosa. O jogador do Santos, atualmente em relacionamento com Bruna Biancardi, comentou uma foto sensual da atriz.







A ruiva compartilhou a capa do ensaio que fez para a V Magazine . Na imagem, ela vestia apenas uma espécie de vestido vazado. A artista foi a primeira brasileira a ser destaque da publicação, uma das mais relevantes do mundo da moda.

Em comemoração, a postagem foi invadida por centenas de brasileiros. Entre eles, muitos nomes famosos, como Angélica, Jade Picon, Carolina Dieckmann, Juliana Paes e Lucas Lucco.





Neymar se juntou à sessão de parabenizações. Ele comentou um emoji com a bandeira do Brasil seguida de um aplauso. A interação, no entanto, não foi bem vista por alguns internautas, que criticaram o jogador.

Alguns dos críticos destacaram a relação dele com Bruna Biancardi, além de resgatarem infidelidades do craque. Em 2023, o atacante brasileiro assumiu ter traído a companheira, que estava grávida de Mavie .

Reprodução: Instagram Entre idas e vindas, Neymar e Bruna Biancardi mantém relação desde 2021.





"Eu jamais me submeteria a ficar com um homem que comenta em fotos sensuais de outras mulheres", disse um perfil, enquanto outro respondeu: "Ela já aceitou coisa muito pior dele". "O Neymar tem a vida que homem safado pede a Deus. Pode trair e ainda comentar em foto de mulher seminua", acrescentou um terceiro.