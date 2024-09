Reprodução/Instagram Deolane: áudio de Carlinhos Maia se negando a visitar a amiga na cadeia viraliza

Um áudio de Carlinhos Maia voltou a viralizar nas redes sociais após a prisão de Deolane Bezerra na quarta-feira (4). A influenciadora foi presa numa operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Recife.

Na gravação, o influenciador afirma que não vai visitar a amiga na cadeia devido ao suposto envolvimento dela com um chefe no tráfico do morro da Maré, no Rio de Janeiro. O áudio foi divulgado pela advogada no início do ano.

"Que cara**o você foi botar essa corrente no pescoço, menina? Te orienta, mulher, estava tudo indo bem, tudo caminhando direitinho, até as velhas ricas aqui do condomínio já estavam gostando de você, e você desmancha tudo. Deus me livre, se você me fizer ir te visitar na cadeia, você me paga", disse ele, na época.









Deolane é bilionária?

Com a repercussão do caso policial, surgiram rumores e especulações sobre a fortuna da influenciadora . Vale ressaltar que a quantia de R$ 2,1 bilhões divulgados pelas autoridades refere-se ao valor total bloqueado dos investigados. Na operação Integration, foram expedidos 19 mandados de prisão, incluindo o da viúva de MC Kevin.

Em depoimento à Polícia Civil, Deolane Bezerra afirmou ter uma renda mensal de R$ 1,5 milhão, somando as atividades como advogada, empresária e influenciadora. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira do Metrópoles.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $