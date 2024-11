Reprodução Lucas Guimarães dá detalhe indiscreto sobre pênis de Carlinhos Maia

O influenciador digital Lucas Guimarães comentou nesta sexta-feira (8) sobre o seu casamento com o humorista Carlinhos Maia . O apresentador do PodCats abriu o jogo se há possibilidade do casal viver em um relacionamento aberto ou viver em um trisal com o amado. Eles estão juntos há cerca de 14 anos.



Durante o PodCats , programa que Lucas apresenta com Camila Loures, ele afirma que nunca abriu o relacionamento com Carlinhos: "Nunca abrimos a relação, eu não gosto de abrir nada”, ironizou. “O que ele [Carlinhos] sabe hoje é que, se ele vacilar ou fazer qualquer coisa, eu vou fazer muito pior com ele. Ele já entendeu que o menino virou homem, que eu cresci”, explica.

Ele continua e afirma que não aceitaria uma traição: "Tem coisas que eu não admito, não aceito mais, e tem coisas que eu cheguei no meu limite, de amizade, enfim. Quem me deve fidelidade é o Carlinhos, eu que devo fidelidade a ele, mas teve alguns momentos… Todo mundo fica curioso de querer viver outras coisas quando está muito tempo em um relacionamento né?”

Lucas então ressalta que mesmo após a separação com Carlinhos em 2022, ele não ficou com ninguém: "E eu fui uma pessoa que de fato nunca vivi [outras relações]. Então, chegamos no momento da separação em determinado momento disse pra ele ‘Preciso viver algumas coisas’, só que não tive coragem de viver”.

Por fim, ele descarta qualquer possibilidade de uma relação a três: "Eu tenho medo de virar uma bagunça, porque acho que tudo o que a gente construiu até hoje, qualquer pessoa que entrar [pode estragar]”.