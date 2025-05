Reprodução Instagram - 7.5.2025 Lexa posa de biquíni branco

Lexa, de 30 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (6) para mostrar aos fãs como tinha decidido curtir um momento de descanso: renovando o bronzeado e se refrescando no litoral do Rio de Janeiro. A funkeira abriu um álbum de fotos com os momentos.





"Luz, mar e paz", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 20,9 milhões de seguidores. Nos cliques, ela surge com uma faixa de crochê na cabeça e usando um biquíni branco.





Nos comentários, famosos da classe artística rasgaram elogios. "Sempre linda", disse a ex-panicat e ex-peoa de "A Fazenda" Nicole Balhs. "Muito linda", concordou Beatriz Reis, popularmente conhecida como "Bia do Brás" após a participação no "BBB 24". Já Ricardo Vianna, namorado da artista, adicionou emojis apaixonados.

O noivo de Lexa, inclusive, ganhou destaque nas redes sociais durante a última terça-feira (6). O motivo? Ter aparecido no remake de "Vale Tudo", atual folhetim do horário nobre da Rede Globo. O personagem interpretado por ele é um dos amantes da vilã Odete Roitman, assumida por Debora Bloch.

Com previsão de término para outubro, o remake deixará a grade da Globo e será substituído por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).