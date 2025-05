Reprodução: TV Globo Lexa

Lexa entrou em detalhes a respeito da perda de sua filha, Sofia, fruto da relação com Ricardo Vianna. Na última segunda-feira (5), a cantora participou do Conversa com Bial e desabafou sobre como foi lidar com a morte da bebê.

Durante a entrevista com o apresentador, a artista comentou o que sente em relação à dor do luto de um filho. “Nessas horas a gente está tão machucada, sente tanta dor, e para as pessoas que falam que entendem a minha dor, eu digo: ‘Você não vai entender.' E nem quero que você entenda porque eu provo de uma dor muito grande", iniciou.

"Não tem como superar um filho, é insuperável. Você aprende a conviver com essa dor. E é muito importante ter um parceiro do nosso lado. O Ricardo foi um grande parceiro, mas têm mulheres que não tem um grande parceiro do seu lado e tem que lidar com isso sozinhas.”, acrescentou.

Ela também citou frases e atitudes que não ajudam nesse momento difícil: "Falam assim 'daqui a pouco vem outro' ou 'como ela é era?'. Eu só quero silencio, só falar no meu momento. Falo isso para as pessoas que estão lidando com o luto e não sabem lidar. Estejam presentes. O silêncio às vezes é o melhor caminho. Espera a pessoa falar. Você pode terminar de destruir alguém que está tentando se reconstruir", concluiu.

Veja: