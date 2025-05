Reprodução/Instagram Karina Bacchi vê "culto diabólico" em show de Lady Gaga no Rio

A atriz e influenciadora digital Karina Bacchi chamou a atenção ao comentar o show de Lady Gaga em Copacabana , no último sábado (3). Durante uma live ao lado do pastor Miquéias Oliveira, ela afirmou enxergar elementos que, em sua visão, remetem a um "culto diabólico".

A apresentação da cantora norte-americana reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na orla carioca e foi amplamente celebrada pelos fãs. No entanto, Karina, que hoje segue a fé evangélica, expressou preocupação com o que classificou como "brechas espirituais" abertas pelo espetáculo.





"Culto a satanás"

Ao analisar a estética do novo álbum de Gaga, "Mayhem", Karina destacou detalhes que, segundo ela, apontam para uma simbologia maligna. "Muitos elementos ali remetem a um culto a satanás, um culto diabólico", afirmou. A influenciadora ressaltou que seu objetivo não é incitar medo, mas alertar o público sobre possíveis implicações espirituais.

Questionamento a cristãos no evento

Karina também debateu a presença de evangélicos no show, questionando se estariam inconscientemente fazendo "pactos invisíveis". "As pessoas não veem a consequência imediata dos próprios atos. Quando abrem essas brechas, nem percebem que estão sendo levadas por algo", explicou.

Ela ainda argumentou que certas escolhas, mesmo que pareçam inofensivas, podem ter efeitos a longo prazo. "Logo após o evento, elas não associam as consequências ao que vivenciaram", completou.

Todo Mundo no Rio 2025: o grande evento musical

O espetáculo Todo Mundo no Rio 2025, foi realizado no dia 3 de maio de 2025, na icônica Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil. Com a presença marcante da superstar global Lady Gaga, o show gratuito integrou a estratégia de divulgação do seu mais recente álbum, "Mayhem" (2025). Este momento histórico representou o retorno da artista ao Brasil após treze anos, desde suas apresentações durante The Born This Way Ball em 2012.

De acordo com dados oficiais da Riotur, o evento atraiu um público recorde de 2,1 milhões de pessoas, consolidando-se como o maior show da carreira de Lady Gaga e estabelecendo-a como a artista feminina com a maior audiência da história. Além disso, o concerto reforçou o Rio de Janeiro como palco privilegiado para grandes eventos internacionais.

Organizado em parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a produtora Bonus Track, o evento teve como objetivo fortalecer a imagem da cidade como um destino turístico e cultural de excelência. A logística envolveu ampla estrutura de segurança, transporte e atendimento ao público.

Além do sucesso artístico, Todo Mundo no Rio 2025 impulsionou significativamente o turismo local, com aumento na procura por hospedagens e voos para a capital fluminense.