Reprodução/Globo Ex-diretor da Globo relembrou "tensão" com Ilze Scamparini

Locutor esportivo e ex-diretor de jornalismo da EPTV, afiliada da Globo, Oliveira Andrade relembrou momentos da trajetória de Ilze Scamparini na emissora. Segundo o comunicador, a jornalista era extremamente competitiva na redação e gerava tensão nos bastidores.

“A televisão mexe muito com a vaidade das pessoas. É um negócio difícil até de explicar. Eu dirigi o jornalismo da TV Globo em Campinas, que era, e é, uma das principais afiliadas da Globo. Eu até me arrependo de ter assumido essa direção na época, eu não nasci para chefiar nada. Foi um período que pude sentir o que a televisão faz com as pessoas”, contou.

Oliveira Andrade detalhou que a disputa por boas matérias era tão intensa que, para aliviar o clima na redação da afiliada da Globo, ele sugeriu que Ilze Scamparini passasse um período no Rio de Janeiro. “A Ilze Scamparini era uma que ela brigava sempre pelas melhores pautas. Ela fazia o ambiente ficar muito pesado e teve uma hora que eu não estava mais aguentando”, disse em conversa com o Futeboteco.

“Eu liguei para o Rio de Janeiro, falei com o chefe de reportagem que era meu amigo e falei: ‘escuta, você não quer puxar a Ilze Scamparini por uns 15 dias para ela aprimorar o trabalho, dar uma evoluída'”, detalhou o narrador.

Oliveira Andrade afirmou que algumas tragédias impactaram o jornalismo da Globo e fizeram com que Ilze Scamparini fosse chamada para a capital carioca. “Eu mandei ela para o Rio, ela ficou 15 dias e deu uma aliviada. Era uma pressão e todo dia o chefe de reportagem vinha reclamar comigo. Quando ela voltou, eu lembro que deu um desfalque na Globo no Rio de Janeiro e me pediram para mandar ela”, declarou.

"Deve isso a mim"

“Ela foi para o Rio de Janeiro, ela fez um bom relacionamento lá com as pessoas e quando voltou para São Paulo, ela foi demitida. Ela passou a mão no telefone, ligou para o Rio de Janeiro e falou que foi demitida”, comentou Oliveira Andrade. “Ela deve isso a mim. Ela deve a carreira brilhante dela, porque hoje ela é correspondente na Europa, faz um bom trabalho, é muito querida lá. Não tenho nada contra, não”, disse.