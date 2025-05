Instagram/@miguelfalabellareal Miguel Falabella se afasta dos palcos por motivo de saúde

Miguel Falabella revelou nesta quinta-feira (1º), por meio de suas redes sociais, que está lidando com um problema de saúde que o afastou momentaneamente dos palcos.

O ator e diretor explicou aos seguidores que foi diagnosticado com uma hérnia de disco e, devido às fortes dores, precisou se ausentar das apresentações da comédia Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, em cartaz em São Paulo.

“Coisas da vida. Estou com uma hérnia de disco bem braba. Com muita dor, não estou conseguindo andar direito. E por isso infelizmente eu não estou fazendo a peça. Como diria a minha mãe: 'Doença é o aluguel que a gente paga para usar o corpo'”, disse em vídeo.

A produção do espetáculo também se pronunciou oficialmente, comunicando o público sobre a ausência do artista. “Informamos que, por motivos de saúde, o ator Miguel Falabella não participará das sessões do espetáculo desta semana. Miguel está se cuidando e, em breve, retornará ao palco para seguir encantando o público com seu talento e dedicação”.

Apesar do afastamento, a programação da peça será mantida. Durante este período, Miguel será substituído pelo ator Edgar Bustamante.