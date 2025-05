Reprodução Instagram - 5.5.2025 Juliette

Juliette Freire, de 35 anos, usou as redes sociais no último domingo (4) para contar aos fãs que passou por uma crise de ansiedade durante o show de Lady Gaga, que ocorreu no último sábado (3), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Para quem está perguntando se eu tô bem, porque viu que passei mal ontem. Eu tive um episódio de [crise de] ansiedade. Eu já tive antes do BBB, depois do BBB tive algumas vezes. Normalmente, eu fico sufocada, vai faltando ar", começou a cantora e advogada.

"Quando eu entendi que estava tendo isso ontem, comecei a ficar mais desesperada ainda, porque eu estava em público. E fiquei: 'Meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer?'. Não tinha para onde sair, fui para uma paredezinha assim", prosseguiu ela.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 29,5 milhões de seguidores, Juliette contou que tentou se acalmar e ir para um lugar no qual conseguisse respirar.

"E aí eu estava chorando, tentando me acalmar, respirar em um lugar mais distante, e aí uma moça me filmou. Eu estava chorando e pedi: 'Moça, por favor, estou passando mal, não posta isso, não'. Ela apagou e pronto", revelou.

"Aí depois, a galera do evento estava comigo, me acalmando, eu já estava bem, tomei uma água e já fiquei bem. E aí a moça me filmou de longe, já recuperada. Então, no próprio evento já fiquei boa e fui aproveitar", continuou.

"Isso é uma coisa que eu tenho há muito tempo. E eu já levo para a terapia há muito tempo. Não é constante, mas acontece. Eu não consigo fazer uma sauna, não tem quem me faça [fazer]. Eu entro, mas depois de um tempinho já não consigo", finalizou.