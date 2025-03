Reprodução Déa Lúcia foi a inspiração para Dona Hermínia, personagem de maior sucesso do filho.





Déa Lúcia, conhecida como Dona Déa, falou sobre a morte do filho, Paulo Gustavo, que faleceu em 2021, aos 42 anos. De acordo com a veterana, o ator e humorista, vítima da covid-19, premeditou a própria morte.











O assunto veio à tona em entrevista ao ' WOW podcast ', nesta quinta-feira (20). No bate-papo, a vetrana falou sobre a possível ligação do herdeiro com o mundo espiritual, além de relembrar algumas falas misteriosas dele.

"Ele tinha medo. Paulo Gustavo era medroso! Ele tinha uma energia, ele era sensitivo, ele tinha medo e dizia 'Eu vou morrer cedo'. Desde sempre ele dizia", iniciou Déa, que contou que os pressentimentos aumentaram com a pandemia de Covid-19.

Reprodução/Globo Dona Déa integra o elenco do 'Domingão com Huck'.





"Ele brincou comigo: 'Mãe, você é tão raça ruim que nem Covid aguentou com você'. Tudo ele fazia uma brincadeira... aí ele completou: 'Mas se eu pegar, eu vou morrer'. Ele falou, toda semana ele falava. Ele tinha uma intuição, era uma coisa... não era normal", relembrou a mãe do humorista.

Ainda de acordo com o relato, Paulo Gustavo tinha problemas em ficar sozinho: "Tinha que ter gente sempre, ele tinha que conversar o tempo todo, não ficava sozinho dentro de casa (...) ele tinha medo, não dormia (sozinho)".





Por fim, Dona Déa também refletiu sobre sua relação com a morte. Ela destaca a tristeza deixada pelo falecimento precoce do filho, embora demonstre naturalidade ao lidar com o tema delicado.

"Sempre vi que a gente não é eterno. Não me mudou (a morte de Paulo Gustavo), mas é claro que foi um baque para mim. Sempre achei que não adianta, a vida é essa, nós vamos morrer. Quem vai morrer primeiro eu não sei. Você (mãe) quer ir na frente (...) mas eu entendo que a morte é real, não tem jeito, mas existe uma continuação", finalizou.