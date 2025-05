Reprodução YouTube Gene Hackman em cena do filme 'O Júri' (2003)

Gene Hackman, conhecido pela carreira como ator, foi enterrado em um túmulo sem identificação, no cemitério Memorial Gardens, em Santa Fé, Novo México. As informações são do Daily Mail. Além dele, a esposa, Betsy Arakawa também foi sepultada no mesmo local.

De acordo com o veículo, a ausência de nome se deu aos três filhos do astro, Christopher, Elizabeth e Leslie, que não foram contemplados pela herança de mais de US$ 80 milhões (R$ 452 milhões se convertida à moeda brasileira);



Segundo o site, a cerimônia foi marcada por um tom secreto e "alguns trabalhadores do cemitério não sabiam quem estava sendo enterrado". Ainda conforme reportou o Daily Mail, os filhos, frutos do primeiro casamento do ator, compareceram ao local, mas pediram que o Memorial Gardens mão comentassem sobre a cerimônia com a mídia.

Além disso, "os funcionários do afirmaram que o casal foi enterrado ali e apontou para o túmulo, que era indistinguível dos outros, um pedaço de terra de três metros quadrados próximo a um conjunto de pedras”, disse o jornal.

A morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa chocou o público: os dois foram encontrados sem vida, no dia 26 de fevereiro, por funcionários da manutenção, que chamaram os policiais ao notarem uma ausência do casal.