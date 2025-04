Reprodução Gene Hackman e Betsy Arakawa

O relatório final da autópsia revelou as causas da morte de Gene Hackman, de 93 anos, e Betsy Arakawa, de 65 anos. Segundo o laudo divulgado neste domingo (27) no Novo México, Hackman sofria de insuficiência cardíaca congestiva e problemas renais graves causados por hipertensão. O exame também apontou jejum prolongado antes da morte.

As informações foram obtidas com exclusividade pelo Fox News Digital , que ainda detalhou a presença de alterações neurodegenerativas em Hackman, compatíveis com a Doença de Alzheimer. O ator testou negativo para o hantavírus, vírus que causou a morte de Betsy.

Betsy Arakawa morreu no dia 11 de fevereiro após contrair hantavírus, transmitido por urina, fezes ou saliva de roedores. A mansão onde o casal morava apresentava sinais de infestação de ratos, o que pode ter facilitado a contaminação.

O casal foi encontrado morto no dia 26 de fevereiro por funcionários de manutenção que estranharam a ausência dos moradores. A polícia foi acionada após o registro de imagens das câmeras de segurança, que mostraram a casa em estado de abandono.

O laudo apontou que Gene Hackman apresentava sinais de comprometimento neurológico, embora sem diagnóstico confirmado de Alzheimer. O jejum prolongado pode ter agravado ainda mais o quadro de saúde já fragilizado do ator.

Gene Hackman, conhecido por papéis marcantes no cinema, havia se aposentado da atuação aos 74 anos para se dedicar à literatura. Nos últimos anos, ele enfrentava problemas de saúde e mantinha vida reclusa ao lado da esposa.

Gene deixou três filhos do primeiro casamento com Fay Maltese: Christopher, Elizabeth e Leslie. O casal não teve filhos juntos.