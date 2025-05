Instagram/Reprodução Narcisa interage com fãs de Lady Gaga usando megafone

Aos 58 anos, Narcisa Tamborindeguy surgiu na manhã desta sexta-feira (1º) com seu inseparável megafone, acenando da janela do icônico Edifício Chopin, em Copacabana, zona sul do Rio.

De lá, a socialite tem uma vista privilegiada para o Copacabana Palace, onde está hospedada Lady Gaga e, como de costume, não perdeu a chance de interagir com os fãs da "mama monster".

A cena mostra Narcisa animada, tentando se comunicar aos gritos, hábito que ela já repetiu em outras visitas de celebridades ao famoso hotel carioca, como Madonna e Lana Del Rey.

Conhecida pelo jeito irreverente e por sempre estar no Copacabana Palace, Narcisa trouxe ainda mais animação ao clima de festa no bairro.

“Ela veio!”

Lady Gaga está no Brasil para um show gratuito neste sábado (3), na Praia de Copacabana. A apresentação faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que promove grandes espetáculos internacionais na cidade sempre no primeiro fim de semana de maio. No ano passado, foi a vez de Madonna fazer história. Este ano, Gaga traz ao país a turnê de Mayhem, seu álbum mais recente.

Com duração prevista de 2h30, o show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.