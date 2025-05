Reprodução/Instagram Bianca Rinaldi revela dificuldades ao trabalhar com Theo Becker

Em uma entrevista recente ao podcast Entretêcast, a atriz Bianca Rinaldi compartilhou memórias desafiadoras de sua época ao lado de Theo Becker em produções da Record. Apesar de terem atuado juntos em novelas como A Escrava Isaura (2004), Prova de Amor (2005), Caminhos do Coração (2007) e Os Mutantes (2008), a artista destacou as dificuldades causadas pela falta de comprometimento do colega de elenco.

"É um cara que não soube aproveitar as oportunidades que teve", afirmou Bianca. "Não o conheço profundamente, mas sei que era explosivo e tomava remédios", revelou, sem entrar em detalhes sobre o contexto médico. A atriz ainda lembrou que Becker frequentemente chegava ao set sem o texto decorado, o que atrasava as gravações.





Segundo ela, o diretor Herval Rossano, conhecido por seu profissionalismo, costumava mandar o ator para casa estudar o roteiro. "Ele não teve a maturidade para aproveitar as chances desde o início. Depois disso, não mantivemos contato", completou Rinaldi.

Em 2001, o artista iniciou sua trajetória na televisão como auxiliar de palco no programa Planeta Xuxa. Naquele mesmo período, protagonizou um ensaio ousado para a revista G Magazine. Dois anos depois, em 2003, integrou o elenco da telenovela Celebridade, da Rede Globo. Em 2004, assumiu o papel principal na releitura de A Escrava Isaura, produção da Rede Record, além de participar de outras tramas como Prova de Amor, Caminhos do Coração e Os Mutantes: Caminhos do Coração. Em 2009, competiu na primeira edição do reality show A Fazenda, transmitido pela mesma emissora.