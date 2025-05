Reprodução/Globo Camila Queiroz rebate críticas à mãe manicure

Camila Queiroz usou as redes sociais para rebater críticas relacionadas à profissão de sua mãe, que continua atuando como manicure. A polêmica surgiu após a divulgação de um trecho de sua participação no podcast PodDelas, em que a atriz falou sobre sua trajetória e o apoio da família.

Em um post no X (antigo Twitter), um perfil citou frases da entrevista de Camila, incluindo: "Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Algumas pessoas querem fazer as unhas com ela só pra saber de mim." A publicação gerou reações controversas, levando a atriz a esclarecer que suas falas foram retiradas de contexto.

"Na verdade, juntaram três frases de momentos diferentes da entrevista e montaram essa, né? Aí a narrativa muda, realmente", explicou Camila nos comentários.





Durante o podcast, a atriz de Verdades Secretas e De Volta aos 15 destacou sua ética de trabalho e a importância da família em sua carreira. Ela negou ser "herdeira" e relembrou os desafios enfrentados antes do sucesso na TV.

"Não sou herdeira, não. Minhas irmãs trabalham comigo hoje, e isso é muito importante. Ter minha família nesses momentos é seguro para mim", afirmou. Sobre a mãe, Camila ressaltou que Eliane optou por reduzir a carga de trabalho, mas mantém a profissão por escolha própria.

A atriz ainda brincou sobre a curiosidade das clientes: "Agora, as pessoas querem fazer a unha só pra saber de mim", disse, em tom descontraído.

Fãs e seguidores apoiaram a posição de Camila, criticando a distorção de suas declarações. "Sempre tentam criar polêmicas onde não existem", comentou uma internauta. Outros elogiaram o orgulho que a atriz demonstra por suas origens.

