Reprodução Instagram Taís Araujo e Giovanna Lancellotti

A festa em comemoração aos 60 anos da Rede Globo, que ocorreu na última segunda-feira (28), contou com a presença de vários famosos da classe artística. Algumas celebridades viraram assunto em plataformas como Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? Terem ido com looks iguais para o evento.



Vista como a batalhadora Raquel Acioli no remake de "Vale Tudo", atual novela do horário nobre da Rede Globo, Taís Araujo apostou em um vestido preto da marca francesa Maison Alaia. A peça, avaliada em R$ 29.370,38, também foi usada por Giovanna Lancellotti, que retornou às novelas em "Dona de Mim".





Já o modelito assinado pelo designer Vitor Zerbinato foi escolhido por Carol Marra. Popularmente conhecida como Bia do Brás, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" Beatriz Reis resolveu ir ao evento da emissora com a mesma peça, caracterizada pela cor preta e com destaque para o decote.

Reprodução Instagram @gabrieltrindads| @@diegoaires.art Beatriz Reis e Carol Marra





Por fim, Giovanna Ewbank foi outra que passou pela mesma situação. Casada com o ator Bruno Gagliasso, a atriz, influenciadora e apresentadora decidiu ir à festa de 60 anos da Rede Globo com um vestido azul de paêtes. O look foi igual ao de Giullia Buscacio, que recentemente defendeu a personagem Sandra em "Renascer".

Reprodução Instagram/ @gioewbank | @alexandre.xy Giovanna Ewbank e Giullia Buscacio