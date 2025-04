Reprodução: Instagram/@anapaulalemeoficial Ana Paula Leme discutiu com os policiais e foi detida

Ana Paula Leme, conhecida por ter sido panicat no programa Pânico, foi detida pela terceira vez em menos de um ano. O caso aconteceu na última segunda-feira (28), em um supermercado de Campinas (SP).



De acordo com a Polícia Militar, eles teriam sido acionados após clientes do estabelecimento terem denunciado a artista. Além disso, a própria gravou o momento em que discutiu com os oficiais.

No vídeo publicado, Leme diz: "Estou no mercado e os policiais vieram me prender. Qual é o crime que eu estou comentando? Eu queria entender o porquê". O oficial, então, rebateu: "Você xingou os policiais, Ana Paula. Está gravado na câmera que a gente usa aqui", mostrou ele ao apontar para o aparelho, que se encontra na região do peito.

Após a confusão, a ex-panicat foi encaminhada para o 1º Distrito Federal de Campinas. A partir de agora, o ocorrido irá para a Polícia Civil. O histórico de Ana Paula, no entanto, não é novo: essa é a terceira vez que ela se envolve em situações de desacato com policiais.

Em julho de 2024, a artista foi detida após chutar e ofender um PM, insultar uma mulher e dirigir embriagada. Após três meses, Leme foi condenada por embriaguez, desacato e resistência à prisão. Esta é a terceira vez que a ex-assistente de palco é detida em menos de um ano. Em 31 de janeiro deste ano, ela foi flagrada dirigindo embriagada em Campinas, no momento em que foi parada pela Polícia Militar.

A reportagem do iG Gente procurou Ana Paula Leme para comentar o caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota. O espaço permanece aberto para manifestações da ex-panicat.