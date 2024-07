Reprodução Instagram - 22.7.2024 Ana Paula Leme em foto nas redes sociais

No último sábado (20), a ex-panicat Ana Paula Leme , de 47 anos, foi presa no Cambuí, em Campinas. A digital influencer, que soma mais de 100 mil seguidores somente no Instagram, é suspeita de desacato, embriaguez ao volante, injúria e ameaça. As informações são do "g1".





A suspeita chegou a uma loja de conveniência de um posto de combustível com sinais de embriaguez, segundo relatos dos funcionários. Ela consumiu cerveja e salgado no estabelecimento, mas se recusou a pagar.





Após ser cobrada por uma das funcionárias, a ex-panicat teria insultado a cobradora, chamando-a de "vaca gorda". Em meio à ofensa, a funcionária optou por chamar a Polícia Militar (PM).





PM agredido



Ainda segundo o "g1", Ana Paula Leme teria se negado a apresentar documentos de identificação aos policiais militares. Além disso, a suspeita de desacato teria pedido para que um dos policial 'comesse' "aquela vaca gorda".



Ana Paula ainda teria chutado um dos policiais, além de ter ofendido outros funcionários quando já estava na delegacia. A Polícia Civil indiciou a ex-panicat por injúria, desacato, ameaça e embriaguez ao volante. A mulher foi detida na Cadeia Feminina de Paulínia, onde passaria por uma audiência de custódia.





A reportagem do iG Gente não conseguiu contato com a defesa de Ana Paula Leme até a publicação deste texto. O material será atualizado caso se manifeste.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp