Reprodução Instagram - 29.4.2025 Gustavo Benedeti se pronuncia após acusação de ex, Aline Fernades

Gustavo Benedeti, de 30 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (28) para se pronunciar sobre a recente polêmica na qual foi envolvido. Aline Fernandes, ex-namorada dele, afirmou que teria sido traída pelo ex-participante do "Big Brother Brasil 2023".

Além disso, a mulher ainda disse que o ex-companheiro se envolveu em uma relação com outro homem. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma 1,5 milhões de seguidores, o agricultor negou as acusações e insinuou que levaria o caso para o âmbito legal.





"Existem mentiras que são tão absurdas e criminosas que não merecem nem defesa. Só cabe a nós confiarmos na justiça de Deus e tomar as medidas jurídicas cabíveis diante da maldade e covardia com as quais fui ofendido hoje. Que Deus abençoe a todos que torcem por mim e julgue com justiça os que gratuitamente me ofendem", escreveu nos stories.

Entenda

Aline começou a expor Gustavo na segunda-feira (28), após o ex ter anunciado um novo relacionamento no fim de semana. "Passei 3 meses com esse indivíduo e não iria expor nada! Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro", iniciou.

A mulher também enfatizou que ele teria se envolvido com outro homem. "Eu preferi não acreditar! Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente, o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha e agora tratar isso para nunca mais aceitar ser tratada como fui", concluiu.