Aline Fernandes, ex-namorada de Gustavo Benedeti, expôs detalhes da relação com o ex-BBB. A influenciadora afirma que o relacionamento durou três meses, até o término repentino. Vinte dias depois, ele teria engatado outro namoro.

"Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha e agora tratar isso pra nunca mais aceitar ser tratada como fui por um cara que fala o nome de Jesus", iniciou.

Na visão dela, Gustavo usa outras mulheres. Como exemplo, citou Key Alves, com quem ele se relacionou durante o BBB 23, a ex-noiva e Amanda Melogs, com quem o ex-brother assumiu namoro: "Não tem ideia do lixo de cara que ela esta ao lado. Espero que abra os olhos a tempo e não sofra o que todas que são enganadas por ele sofrem".

Aline afirma ter sido alertada sobre um suposto caso de Cowboy com outro homem. A responsável pelo alerta teria sido uma pastora. "Assim que o conheci, uma pastora me chamou para conversar e contou sobre um caso que ele havia tido com outro homem, no qual ela presenciou vários dos encontros! Ele morou com esse homem por dois meses! E eu preferi não acreditar", declarou.



À colunista Fábia Oliveira, a ex-namorada do mato-grossense afirmou que ele e o outro rapaz dormiam na mesma cama: "Ele alimentava os sentimentos do menino só por interesses próprios. Ele diz que não tiveram nada… Isso não me diz respeito".





"Mas ele usava o sentimento do menino e alimentava as esperanças dele para conseguir o que queria. Depois, quando não precisava mais, terminou a amizade e saiu da casa dele", finalizou Aline.