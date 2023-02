Reprodução/Globoplay BBB 23: Key Alves revela fetiche sexual de Gustavo

O influenciador Gustavo Benedeti fez uma revelação surpreendente nesta tarde de sexta-feira (17), durante uma conversa na piscina com outros participantes do BBB 23. Embora tenha movimentado o edredom durante a estádia no quarto do líder, o rapaz confessou que não fez sexo com a companheira Key Alves.

Na conversa, o lutador Cara de Sapato ironizou a falta de companhia do casal no quarto do líder. "Vocês devem falar muito porque ninguém quis ir para o quarto com vocês".

"Não dá para fazer nada aqui, nem vem, é cheio de câmera", completou o lutador. Gustavo, então, confessou: "A gente não fez nada mesmo. Não que não tenha vontade".

Nas últimas duas semanas, as quais Gustavo e Key dividiram o quarto do líder, o casal protagonizou diversas cenas quentes. Em uma ocasião em baixo do edredom, Key até teria feito insinuações eróticas. "Sou sua puti*** safadinha. Se você quiser eu sou sua pu**", sussurrou ao companheiro.

