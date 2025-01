Reprodução Instagram - 12.1.2025 Joelma

Joelma, de 50 anos, causou um alvoroço na web após viajar para Vitória, no Espírito Santo, onde fez um show para a gravação de um novo DVD, no último sábado (11). Os fãs da cantora ficaram preocupados com o estado de saúde dela ao perceberem que ela estava abatida antes da apresentação.







Ela sequer conseguiu atender os espectadores com fotos e autógrafos, como costuma fazer em outros shows. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber que a ex de Ximbinha ainda é amparada por profissionais da equipe dela para se locomover.

Assista:

Joelma chega muito cansada em hotel, após ensaios da "Isso é Calypso Tour", em Vitória, e não consegue atender fãs. pic.twitter.com/VAYcryaPZ7 — PAN (@forumpandlr) January 12, 2025





O momento, que ocorreu na sexta-feira (10), viralizou neste sábado (11), e dividiu opiniões. Alguns se mostraram preocupados com o estado de saúde da musicista, enquanto outros reprovaram o comportamento de parte dos fãs que insistiram em abordar a artista. Ela esteve em Vitória para a gravação de “Isso é Calypso Tour Brasil”.

Veja os comentários da web:

"A mulher não aguentando andar e alguns 'fãs' em cima, que nem bichos,

que horror", reprovou uma internauta no X, antigo Twitter. "O povo parece urubu, a mulher caindo aos pedaços e todo mundo em cima", concordou um segundo usuário da plataforma de interação social. "O povo também não tem noção, não é? Olha o estado da mulher", destacou ainda um terceiro.