Reprodução: Instagram Zé Neto e Cristiano

Zé Neto e Cristiano voltaram aos palcos na última quinta-feira (21). Os sertanejos realizaram um ensaio após 3 meses separados por conta da saúde mental de Zé Neto. O cantor revelou o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico .



"Quem aí está com saudades? Estamos voltando com tudo, graças a Deus e às orações e torcida de vocês", escreveu o perfil oficial da dupla. Além disso, eles publicaram um vídeo no qual aparecem chegando ao local onde ensaiaram.

Os dois se abraçam, interagem com a produção e começam a ensaiar. Nos comentários do registro, os fãs se emocionaram com o retorno. "Eles são os melhores. Que saudade nós estávamos de vocês", confessou um seguidor.

"Que felicidade, meu Deus", comemorou uma segunda. "Eu não estou chorando, não. São vocês que estão. Que coisa linda", aclamou uma terceira. "Chorando de emoção! Que felicidade ver vocês de volta aos palcos", acrescentou uma quarta.